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Сегодня, 21:30

Вудкрофт — о поражении от России: «Мы играли на равных, но не реализовали свои моменты»

Вудкрофт заявил, что гордится сборной Белоруссии
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Главный тренер сборной Белоруссии Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение от сборной России (2:3) в финале товарищеского турнира в Санкт-Петербурге.

— Горжусь игрой своей команды сегодня, — отметил Вудкрофт. — Парни показали волю к победе, действовали на хороших скоростях. Мы на равных играли со сборной Россией, но, к сожалению, не реализовали свои моменты. Мы провели прекрасные 10 дней в России. Для наших молодых игроков это хорошая возможность проверить себя с сильным соперником. А для тренеров — оценить, на что способны наши игроки.

— После первого матча с национальной сборной России вы сказали, что команда сыграла слишком уважительно к сопернику. Что помогло показать другой хоккей сегодня?

— Сегодня ребята вышли более голодными и сфокусированными в начале матча. Мы хотели с первых минут показать россиянам, что мы здесь не для того, чтобы отбывать номер. Ребята проделали отличную работу. Думаю, вы согласитесь, что все матчи были близкие и равные. Ключевую разницу сделало исполнительское мастерство российских игроков, которые решили моменты в свою пользу.

Сборная Белоруссии по хоккею
Сборная России по хоккею
Крэйг Вудкрофт
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