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Сегодня, 15:24

Чехия победила Швейцарию и выиграла заключительный этап Евротура

Иван Шитик
Корреспондент
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Чехия стала победителем заключительного этапа Еврохоккейтура — Шведских игр.

В третьем туре чехи обыграли Швейцарию со счетом 3:0. Чешская команда выиграла все три матча на турнире и набрала 9 очков, заняв первое место.

В заключительном матче Швеция сыграет с Финляндией. В этой встрече определится итоговый победитель Евротура сезона-2021/22.

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Еврохоккейтур

Шведские игры

Швейцария — Чехия — 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)

Голы: Кундратек — 1 (бол., Иржичек, Червенка), 44:34 — 0:1. Холик — 3 (Странски, Крейчик), 52:06 — 0:2. Врана — 2 (п.в., Хертл, Симон), 57:29 — 0:3.

Вратари: Эшлиманн — Веймелка.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 33 (13+17+3) — 30 (10+14+6).

Судьи: Харнебринг, Эрикссон.

8 мая. Стокгольм. Avicii Arena.

Сборная Чехии по хоккею
Сборная Швейцарии по хоккею
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Швеция в овертайме победила Швейцарию в матче Евротура
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