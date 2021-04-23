Шипачев рассказал о взаимодействии с партнерами по звену в сборной России

Нападающий сборной России Вадим Шипачев 23 апреля в интервью официальному сайту ФХЛ подвел итог матча Еврочелленджа против Белоруссии (6:3).

«Мы потренировались в звене с Бурдасовым и Кузьменко один день, поработали над положение «пять на четыре». У них обоих хороший бросок, а от меня требуется то же самое, что я делаю в клубе. Надеюсь, дальше будем использовать свои моменты лучше. Тренерский штаб подскажет. Думаю, взаимопонимание будет улучшаться — сегодня было много брака, поэтому некоторые моменты не смогли довести до логического завершения — до гола», — заявил форвард «Динамо».

В субботу, 24 апреля свой матч против белорусов в Москве проведет олимпийская сборная России. Начало — в 14.00.