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Шипачев рассказал о взаимодействии с партнерами по звену в сборной России

22:18
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Нападающий сборной России Вадим Шипачев 23 апреля в интервью официальному сайту ФХЛ подвел итог матча Еврочелленджа против Белоруссии (6:3).

«Мы потренировались в звене с Бурдасовым и Кузьменко один день, поработали над положение «пять на четыре». У них обоих хороший бросок, а от меня требуется то же самое, что я делаю в клубе. Надеюсь, дальше будем использовать свои моменты лучше. Тренерский штаб подскажет. Думаю, взаимопонимание будет улучшаться — сегодня было много брака, поэтому некоторые моменты не смогли довести до логического завершения — до гола», — заявил форвард «Динамо».

В субботу, 24 апреля свой матч против белорусов в Москве проведет олимпийская сборная России. Начало — в 14.00.

Дополнительная информация:

https://fhr.ru/news/item/77205/

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