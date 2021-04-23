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Главный тренер сборной России Брагин прокомментировал неудачный третий период в матче с белорусами

21:19
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Главный тренер сборной России Валерий Брагин 23 апреля в интервью ТАСС подвел итог матча Еврочелленджа против Белоруссии (6:3).

«Я бы не сказал, что играли плохо в третьем периоде, у нас были моменты. В концовке, может быть, потеряли концентрацию. Как я уже сказал, сейчас определяемся с кандидатами, с которыми будем дальше работать. На отдельные вопросы по составу мы сегодня получили ответы. Вратарский вопрос? Я думаю, что мы просмотрим всех вратарей. Мы давно не играли, а вратарям в этом плане еще сложнее. Он [Самонов] и в клубе пропускал последние две игры. Без практики всем непросто», — заявил Брагин.

В субботу 24 апреля против белорусов свой матч проведет олимпийская сборная России.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11234039

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