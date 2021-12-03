Сборная Швейцарии по хоккею показала форму для Олимпиады в Пекине
3 декабря, 21:28
Сборная Швейцарии по хоккею презентовала экипировку для Олимпиады в Пекине.
Форма выполнена в красных и белых цветах с черными вставками. Видео опубликовала пресс-служба национальной Федерации в Twitter.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля.
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