Сборная Швейцарии по хоккею показала форму для Олимпиады в Пекине

Сборная Швейцарии по хоккею презентовала экипировку для Олимпиады в Пекине.

Форма выполнена в красных и белых цветах с черными вставками. Видео опубликовала пресс-служба национальной Федерации в Twitter.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля.