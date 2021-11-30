Стали известны имена первых игроков, которые попали в состав сборной Канады на Кубок Первого канала

Сборная Канады примет участие в Кубке Первого канала. Стали известны имена первых хоккеистов, которые попадут в состав на турнир, сообщает инсайдер Даррен Дрегер.

Это нападающие Райан Спунер («Автомобилист», КХЛ), Эрик Фер (без команды), Джордан Уил («Ак Барс», КХЛ), Лэндон Ферраро («Кельн», Германия), а также защитник Джейсон Демерс (без команды).

В первом матче Кубка Первого канала, который пройдет с 15 по 19 декабря, канадские хоккеисты должны сыграть со сборной России. Этот турнир является этапом подготовки канадцев к Олимпийским играм 2022 года на тот случай, если НХЛ до 10 января примет решение не пускать своих игроков в Пекин в связи с возможным ухудшением ситуации, связанной с пандемией коронавируса.