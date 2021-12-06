Сборная Швеция назвала состав на Кубок Первого канала

Сборная Швеция объявила список игроков, который вызваны в национальную команду на Кубок Первого канала.

Вратари: Андерс Линдбек («Йокерит», КХЛ), Магнус Хелльберг («Сочи», КХЛ).

Защитники: Адам Альмквист, Лукас Бенгсстон (оба — «Динамо» Минск, КХЛ), Лоуренс Пилут («Трактор», КХЛ), Оскар Энгсунд («Лулео»), Линус Хульстрем («Металлург», КХЛ), Джонатан Пудас («Шеллефтео»), Том Хеед («Спартак», КХЛ).

Нападающие: Фредрик Олофссон («Оскарсхамн»), Линус Юханссон, Йоаким Нюгард, Якоб де ла Росе (все — «Фэрьестад»), Эмиль Петтерссон («Спартак», КХЛ), Якоб Лилья («Барыс», КХЛ), Мальте Стремвалль, Маттиас Теденбю (оба — «Динамо» Минск, КХЛ), Оскар Линдберг, Антон Ведин (оба — «Динамо», КХЛ). Понтус Хольмберг («Векше»), Дмитро Тимашов («Брюнэс»), Эмиль Ларссон («Эребру»).

Кубок Первого канала является вторым этапом Евротура, турнир состоится с 15 по 19 декабря в Москве.