Сборная России уступила Финляндии на старте Евротура. Рафиков сделал дубль

В Финляндии стартовал первый этап Евротура — Кубок Карьяла. В первом матче сборная России уступила команде Финляндии со счетом 3:4.

В составе российской сборной отличились Дамир Шарипзянов и Рушан Рафиков, сделавший дубль. Ворота команды защищал Иван Бочаров.

В следующем матче команда Алексея Кудашова сыграет против Швеции.

Хоккей

Еврохоккейтур

Кубок Карьяла

Россия — Финляндия — 3:4 (1:0, 1:2, 1:2)

Голы: Шарипзянов — 1 (Бурдасов, Кузьменко), 5:29 — 1:0. Песонен — 1 (бол., Лехтонен, Маннинен), 30:18 — 1:1. Маннинен — 1 (буллит), 32:42 — 1:2. Рафиков — 1 (Жафяров), 33:20 — 2:2. Рафиков — 2 (бол., Бурдасов, Окулов), 45:21 — 3:2. Аалтонен — 1 (бол., Раяла, Хиетанен), 47:21 — 3:3. Песонен — 2 (Пульюярви, Покка), 50:53 — 3:4.

Вратари: Бочаров (59:35) — Сятери.

Броски: 32 (11+9+12) — 22 (7+11+4).

Штраф: 22 — 10.

Судьи: Норд, Харнебринг.

7 ноября. Хельсинки. «Хартвалл Арена».