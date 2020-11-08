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Сборная России объявила состав на матч с чехами

13:29

Стал известен состав сборной России на заключительный матч «Кубка Карьяла» против команды Чехии.

Россия: Аскаров (Ахтямов), Мухамадуллин — Чистяков, Грошев — Сафонов (А) — Чинахов; Чайка — Седов, Афанасьев — Хуснутдинов (А) — Подколзин (К); Кирсанов — Шеховцов, Грицюк — Башкиров — Амиров; Бычков, Спиридонов — Злодеев — Мингачев, Бардаков.

Матч Россия — Чехия начнется в 14.30 (мск). После двух матчей у обеих сборных по две победы.

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