Ржига может вернуться в тренерский штаб сборной Чехии

Главный тренер сборной Чехии Филип Пешан пригласил Милоша Ржигу в свой тренерский штаб на заключительный этап Евротура, который был перенесен на август, сообщает iSport.cz.

Сам Ржига, который сейчас ведет переговоры с «Барысом» и, следовательно, может возглавить сборную Казахстана, рассказал, что подумает над предложением своего приемника.

— Я обязательно позвоню Филипу Пешану в ближайшее время и дам ответ. Мы с ним нормально общаемся. У него есть свои помощники, не хотел бы вмешиваться в их дела. Не знаю, какими будут мои обязанности в его штабе, — сказал Ржига.