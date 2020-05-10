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Ржига может вернуться в тренерский штаб сборной Чехии

14:11
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Главный тренер сборной Чехии Филип Пешан пригласил Милоша Ржигу в свой тренерский штаб на заключительный этап Евротура, который был перенесен на август, сообщает iSport.cz.

Сам Ржига, который сейчас ведет переговоры с «Барысом» и, следовательно, может возглавить сборную Казахстана, рассказал, что подумает над предложением своего приемника.

— Я обязательно позвоню Филипу Пешану в ближайшее время и дам ответ. Мы с ним нормально общаемся. У него есть свои помощники, не хотел бы вмешиваться в их дела. Не знаю, какими будут мои обязанности в его штабе, — сказал Ржига.

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