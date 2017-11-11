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11 ноября 2017, 16:50

Россия обыграла Швейцарию, забросив пять шайб в третьем периоде

Владислав ТОПОЛЕВ
Корреспондент
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В матче Кубка "Карьяла" сборная России одержала победу над Швейцарией – 6:2

В составе россиян заброшенными шайбами отличились Максим Шалунов, Сергей Калинин, Никита Нестеров, Валерий Ничушкин, Михаил Григоренко и Владимир Ткачев. Пять голов подопечные Олега Знарка забили в третьем периоде.

Двое россиян были вынуждены досрочно завершить эту встречу. Сергей Плотников был удален за силовой прием против соперника, получив "5+20". В концовке игры Валерий Ничушкин покинул лед с помощью сотрудников команды, после того, как шайба попала ему в колено.

Данная победа стала первой для сборной России на турнире. Следующий матч россияне проведут 12 ноября против Чехии.

Евротур

Кубок "Карьяла"

Швейцария - РОССИЯ - 2:6 (2:1, 0:0, 0:5)

Голы: Шалунов - 1 (бол., Гусев, Нестеров), 4:19 - 0:1. Мозер - 1 (бол., Дю Буа, Амбюль), 14:49 - 1:1. Праплан - 1 (бол., Хас, Шеппи), 19:34 - 2:1. Калинин - 1 (Григоренко, Красковский), 46:04 - 2:2. Нестеров - 1 (Гусев, Хафизуллин), 46:45 - 2:3. Ничушкин - 1 (Мозякин, Киселевич), 50:01 - 2:4. Григоренко - 1 (Красковский, Токранов), 51:08 - 2:5. Ткачев - 1 (Мозякин, Григоренко), 59:47 - 2:6.

Вратари: Хиллер - Сорокин.

Штраф: 12 - 33.

Броски: 31 (10+14+7) - 34 (14+8+12).

Судьи: Рантала, Салонен.

11 ноября. Хельсинки. Hartwall Arena.

Трансляция матча Швейцария – Россия//
Турнирная таблица – здесь

Валерий Ничушкин
Владимир Ткачев (ХК Трактор)
Михаил Григоренко
Никита Нестеров
Сергей Калинин
Сергей Плотников
Сборная России по хоккею
Сборная Чехии по хоккею
Сборная Швейцарии по хоккею
Олег Знарок
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