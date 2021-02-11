Сборная России переиграла Финляндию в матче Евротура

Сборная России провела первый матч в рамках третьего этапа Евротура — Шведских хоккейных игр. Команда Игоря Ларионова победила со счетом 3:2.

Нападающий Иван Чехович записал в свой актив гол и голевой пас. Две голевые передачи на свой счет записал капитан команды Дамир Жафяров.

Сборная России одержала седьмую победу подряд в рамках Евротура.

Хоккей

Еврохоккейтур

Шведские игры

Россия — Финляндия — 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

Голы: Минулин — 1 (Чехович, Жафяров), 13:31 — 1:0. Чехович — 1 (Жафяров, Зборовский), 16:06 — 2:0. Иннала — 1 (Оямяки), 33:52 — 2:1. Бутузов — 1 (Коваленко), 42:37 — 3:1. Пуустинен — 1 (Лейно, Карьялайнен), 59:38 — 3:2.

Вратари: Самонов — Сятери (57:52 — 58:16, 58:26).

Штраф: 8 — 2.

Броски: 16 (7+4+5) — 22 (1+7+14).

Судьи: Норд, Шеквист.

11 февраля. Мальме. «Мальме Арена». 0 зрителей.