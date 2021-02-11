Лучшая серия побед у России была только 12 лет назад. Ларионов может повторить рекорд уже в воскресенье
Сборная России победила Финляндию (3:2) и выиграла седьмой матч подряд на старте сезона, показав второй результат в истории хоккейного Евротура. Лучшую серию россияне выдали лишь на стыке сезонов 2007/08-2008/09, когда под руководством Вячеслава Быкова, выиграли девять матчей кряду. Так что в случае успеха в субботу и воскресенье в матчах со Швецией и Чехией Игорь Ларионов (в соавторстве с Валерием Брагиным) может повторить рекорд.
Самые продолжительные серии побед сборной России в Евротуре
|
Сезон
|
Победы
|
Число побед
|
2007/2008/09
|
Швеция — 6:3, Чехия — 1:0 Б, Финляндия — 6:2, Швеция — 1:0, Чехия — 5:2, Финляндия — 4:1, Швеция — 6:2, Чехия — 6:3, Финляндия — 5:4 Б
|
9
|
2020/21
|
Финляндия — 6:2, Швеция — 2:1 Б, Чехия — 3:0, Швеция — 4:3 Б, Чехия — 4:1, Финляндия — 5:1, Финляндия — 3:2
|
7
|
2002/03
|
Швеция — 3:0, Словакия — 3:1, Канада — 4:1, Чехия — 3:2, Финляндия — 3:2 Б, Швеция — 4:2
|
6
|
2006/07
|
Чехия — 4:3, Финляндия — 4:3, Швеция — 4:3 Б, Финляндия — 3:2, Швеция — 5:4, Чехия — 3:2 Б
|
6
|
2005/06
|
Чехия — 3:1, Финляндия — 2:0, Швеция — 3:1, Чехия — 7:5, Финляндия — 2:0
|
5
|
2010/11
|
Чехия — 3:1, Швеция — 5:3, Чехия — 3:1, Финляндия — 6:2, Финляндия — 5:3
|
5
|
2012/13
|
Швеция — 5:1, Чехия — 6:0, Финляндия — 3:1, Финляндия — 4:3 Б, Швеция — 4:1
|
5
|
2016/17
|
Чехия — 5:1, Финляндия — 4:3, Финляндия — 2:1, Швеция — 4:2, Чехия — 4:2
|
5
|
2017/18
|
Швейцария — 6:2, Чехия — 5:2, Швеция — 3:1, Канада — 2:0, Финляндия — 3:0
|
5
(Кирилл Бурдаков)
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