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Лучшая серия побед у России была только 12 лет назад. Ларионов может повторить рекорд уже в воскресенье

19:30
11 февраля. Мальме. Сборная России победила Финляндию — 3:2. Фото AFP
11 февраля. Мальме. Сборная России победила Финляндию — 3:2. Фото AFP
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Сборная России победила Финляндию (3:2) и выиграла седьмой матч подряд на старте сезона, показав второй результат в истории хоккейного Евротура. Лучшую серию россияне выдали лишь на стыке сезонов 2007/08-2008/09, когда под руководством Вячеслава Быкова, выиграли девять матчей кряду. Так что в случае успеха в субботу и воскресенье в матчах со Швецией и Чехией Игорь Ларионов (в соавторстве с Валерием Брагиным) может повторить рекорд.

Самые продолжительные серии побед сборной России в Евротуре

Сезон

Победы

Число побед

2007/2008/09

Швеция — 6:3, Чехия — 1:0 Б, Финляндия — 6:2, Швеция — 1:0, Чехия — 5:2, Финляндия — 4:1, Швеция — 6:2, Чехия — 6:3, Финляндия — 5:4 Б

9

2020/21

Финляндия — 6:2, Швеция — 2:1 Б, Чехия — 3:0, Швеция — 4:3 Б, Чехия — 4:1, Финляндия — 5:1, Финляндия — 3:2

7

2002/03

Швеция — 3:0, Словакия — 3:1, Канада — 4:1, Чехия — 3:2, Финляндия — 3:2 Б, Швеция — 4:2

6

2006/07

Чехия — 4:3, Финляндия — 4:3, Швеция — 4:3 Б, Финляндия — 3:2, Швеция — 5:4, Чехия — 3:2 Б

6

2005/06

Чехия — 3:1, Финляндия — 2:0, Швеция — 3:1, Чехия — 7:5, Финляндия — 2:0

5

2010/11

Чехия — 3:1, Швеция — 5:3, Чехия — 3:1, Финляндия — 6:2, Финляндия — 5:3

5

2012/13

Швеция — 5:1, Чехия — 6:0, Финляндия — 3:1, Финляндия — 4:3 Б, Швеция — 4:1

5

2016/17

Чехия — 5:1, Финляндия — 4:3, Финляндия — 2:1, Швеция — 4:2, Чехия — 4:2

5

2017/18

Швейцария — 6:2, Чехия — 5:2, Швеция — 3:1, Канада — 2:0, Финляндия — 3:0

5

(Кирилл Бурдаков)

Европа: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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