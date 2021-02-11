Лучшая серия побед у России была только 12 лет назад. Ларионов может повторить рекорд уже в воскресенье

Сборная России победила Финляндию (3:2) и выиграла седьмой матч подряд на старте сезона, показав второй результат в истории хоккейного Евротура. Лучшую серию россияне выдали лишь на стыке сезонов 2007/08-2008/09, когда под руководством Вячеслава Быкова, выиграли девять матчей кряду. Так что в случае успеха в субботу и воскресенье в матчах со Швецией и Чехией Игорь Ларионов (в соавторстве с Валерием Брагиным) может повторить рекорд.

Самые продолжительные серии побед сборной России в Евротуре

Сезон Победы Число побед 2007/2008/09 Швеция — 6:3, Чехия — 1:0 Б, Финляндия — 6:2, Швеция — 1:0, Чехия — 5:2, Финляндия — 4:1, Швеция — 6:2, Чехия — 6:3, Финляндия — 5:4 Б 9 2020/21 Финляндия — 6:2, Швеция — 2:1 Б, Чехия — 3:0, Швеция — 4:3 Б, Чехия — 4:1, Финляндия — 5:1, Финляндия — 3:2 7 2002/03 Швеция — 3:0, Словакия — 3:1, Канада — 4:1, Чехия — 3:2, Финляндия — 3:2 Б, Швеция — 4:2 6 2006/07 Чехия — 4:3, Финляндия — 4:3, Швеция — 4:3 Б, Финляндия — 3:2, Швеция — 5:4, Чехия — 3:2 Б 6 2005/06 Чехия — 3:1, Финляндия — 2:0, Швеция — 3:1, Чехия — 7:5, Финляндия — 2:0 5 2010/11 Чехия — 3:1, Швеция — 5:3, Чехия — 3:1, Финляндия — 6:2, Финляндия — 5:3 5 2012/13 Швеция — 5:1, Чехия — 6:0, Финляндия — 3:1, Финляндия — 4:3 Б, Швеция — 4:1 5 2016/17 Чехия — 5:1, Финляндия — 4:3, Финляндия — 2:1, Швеция — 4:2, Чехия — 4:2 5 2017/18 Швейцария — 6:2, Чехия — 5:2, Швеция — 3:1, Канада — 2:0, Финляндия — 3:0 5

(Кирилл Бурдаков)