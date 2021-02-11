Олимпийская сборная России обыграла Белоруссию в Нур-Султане

В матче турнира Kazakhstan Hockey Open 2021 олимпийская сборная России по хоккею обыграла команду Белоруссии (4:2). Матч состоялся 11 февраля в Нур-Султане (Казахстан).

Kazakhstan Hockey Open 2021

Россия (ол.) — Белоруссия — 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)

Голы: Ил. Морозов — 1 (Мироманов, Торопченко), 5:30 — 1:0. Торопченко — 1 (Гуслистов), 12:57 — 2:0. Дроздов — 1 (Ковыршин, Стефанович), 27:56 — 2:1. Мартынов — 1 (Когалев), 30:11 — 2:2. Хайруллин — 1 (Шашков), 33:31 — 3:2. Бикмуллин — 1 (бол., Семенов), 43:23 — 4:2.

Вратари: Коновалов — Колосов (59:27).

Броски: 53 (21+17+15) — 16 (2+8+6).

Судьи: Плаксунов, Суслов.

11 февраля. Нур-Султан. «Барыс-Арена».