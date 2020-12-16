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Роман Ротенберг: «Обязанность тренера каждого клуба — делать все возможное для развития российских игроков для сборной»

20:47
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Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг и главный тренер Валерий Брагин ответили на вопрос о проблеме с российскими центральными нападающими.

— В последние годы сложилась нехватка таких определяющих центральных нападающих, как Вадим Шипачев, — сказал Брагин. — На этих позициях в клубах играют иностранцы? Значит, надо лучше работать над этими позициями, тогда иностранцы и не будут играть.

— Мы всегда говорим, что конкуренция — двигатель прогресса, — добавил Ротенберг. — По спортивному принципу в клубах не смотрят на национальность — у нас нет дискриминации. Играют лучшие. В это же время обязанность тренера каждого клуба — делать все возможное для развития российских игроков для сборной.

(Михаил Скрыль)

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