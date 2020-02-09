Роман Ротенберг: «Мы олимпийские чемпионы и хотим повторить успех в Китае»

Глава штаба сборной России Роман Ротенберг — об итогах третьего этапа Евротура для национальной команды.

— Негативный результат данного этапа Евротура говорит о том, что мы снова будем надеется на игроков НХЛ на чемпионате мира?

— Нужно смотреть по ситуации. У нас достаточное количество хороших игроков. Мы показываем результат на всех уровнях. Будем смотреть, кто сможет приехать, кто нет. До начала чемпионата мира многое поменяется. Могут быть и травмы. Мы отслеживаем всех наших игроков во всех лигах.

— Внес ли Валерий Брагин что-то на этом этапе в сборную?

— Давайте оценивать работу тренеров после чемпионата мира. Мы олимпийские чемпионы и этим повторить этот успех в Китае. Нас не устраивают сегодняшние поражения, но у нас есть понимание, как двигаться вперед.

— Как поднять уровень КХЛ?

— Очень важна конкуренция. Лига состоит из нескольких клубов. Нужно разговаривать со всеми, чтобы внедрить современный хоккей и развивать игроков, чтобы они могли выступать на уровне сборной.

— Возможны ли изменения в тренерском штабе до чемпионата мира?

— Мы всегда стремимся максимально усилить штаб и нашу команду. Мы делаем все ради результата, чтобы наши игроки могли показывать хоккей на международном уровне. (Михаил Зислис)

Зимние Олимпийские игры-2022 пройдут в Китае (Пекин).