«Президент говорит, что водка и сауна всем помогут». Финский защитник «Немана» рассказал, как в Белоруссии относятся к коронавирусу

Финский защитник «Немана» Йоонас Хурри объяснил, почему в Белоруссии продолжают играть в хоккей, хотя почти по всему миру прервали чемпионаты из-за пандемии коронавируса.

— Не чувствую, что рискую. Хотя стоит признать, что вcе же немного нервничаю, — приводит слова Хурри Ilta-Sanomat. — Иногда задаюсь вопросом: «А стоит мне здесь оставаться на следующий сезон?»

Пока не слышал никаких новых новостей. Кажется, никто не собирается прерывать чемпионат.

Президент говорит, что водка и сауна всем помогут. Странное заявление, но многие люди верят в это. И это наглядно говорит о том, как в Белоруссии относятся к этому вирусу.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 244 517 человек. Умерших — 10 030, выздоровевших — 86 025. В России на данный момент подтверждено 199 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия, США.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

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