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Ожиганов дополнительно вызван в сборную России на Кубок Карьяла

18:21
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Как уже сообщал «СЭ, штаб национальной сборной России во главе с Алексеем Кудашовым объявил состав на Кубок Карьяла, который пройдет в Хельсинки с 7 по 10 ноября. В команду дополнительно вызван защитник «Ак Барса» Игорь Ожиганов, информирует Twitter ФХР.

Команда соберется в УТЦ «Новогорск» 5 ноября и вечером того же дня отправится в Хельсинки.

Расписание матчей:
7 ноября. Финляндия — Россия (19.30 мск)
9 ноября. Швеция — Россия (14.30)
10 ноября. Россия — Чехия (14.30)

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