Ожиганов дополнительно вызван в сборную России на Кубок Карьяла

Как уже сообщал «СЭ, штаб национальной сборной России во главе с Алексеем Кудашовым объявил состав на Кубок Карьяла, который пройдет в Хельсинки с 7 по 10 ноября. В команду дополнительно вызван защитник «Ак Барса» Игорь Ожиганов, информирует Twitter ФХР.

??В состав национальной сборной дополнительно вызван защитник Игорь Ожиганов («Ак Барс»)#снамироссия #краснаямашина — Хоккей России (@russiahockey) October 25, 2019

Команда соберется в УТЦ «Новогорск» 5 ноября и вечером того же дня отправится в Хельсинки.

Расписание матчей:

7 ноября. Финляндия — Россия (19.30 мск)

9 ноября. Швеция — Россия (14.30)

10 ноября. Россия — Чехия (14.30)