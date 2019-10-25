Штаб сборной России объявил состав на Кубок Карьяла

Штаб национальной сборной России во главе с Алексеем Кудашовым объявил состав на Кубок Карьяла, который пройдет в Хельсинки с 7 по 10 ноября, сообщает официальный сайт ФХР.

Вратари: Игорь Бобков («Авангард»), Иван Бочаров (московское «Динамо»), Александр Самонов (СКА).

Защитники: Артем Блажиевский (ЦСКА), Ярослав Дыбленко, Артем Зуб (оба — СКА), Иван Мищенко («Адмирал»), Рушан Рафиков, Никита Черепанов (оба — «Локомотив»), Камиль Фазылзянов («Ак Барс»), Артем Сергеев («Салават Юлаев»), Дамир Шарипзянов («Нефтехимик»).

Нападающие: Сергей Шумаков, Кирилл Семенов (оба — «Авангард»), Антон Слепышев, Павел Карнаухов, Константин Окулов (все — ЦСКА), Дмитрий Кагарлицкий, Антон Бурдасов, Артем Швец-Роговой (все — СКА), Александр Кадейкин, Никита Сошников (оба — «Салават Юлаев»), Павел Кудрявцев, Денис Алексеев (оба — «Локомотив»), Дамир Жафяров («Торпедо»), Алексей Макеев («Витязь»), Павел Порядин («Нефтехимик»).

Штаб сборной:

глава штаба — Роман Ротенберг, советник главы штаба — Игорь Ларионов (Ларионов присоединится к команде 8 ноября после работы с молодежной сборной России на CIBS Canada Super Series), главный тренер — Алексей Кудашов, старший тренер — Алексей Жамнов, тренеры — Анвар Гатиятулин, Александр Савченков, тренер вратарей — Рашит Давыдов, тренер по физподготовке — Александр Трошев, тренер-методист — Ларс Юханнсон, советник главного тренера — Владимир Юрзинов-ст.

Команда соберется в УТЦ «Новогорск» 5 ноября и вечером того же дня отправится в Хельсинки.

Расписание матчей:

7 ноября. Финляндия — Россия (19.30 мск)

9 ноября. Швеция — Россия (14.30)

10 ноября. Россия — Чехия (14.30)