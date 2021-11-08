Овчинников назвал приглашение в олимпийскую сборную России вызовом для себя

Нападающий «Сибири» Дмитрий Овчинников прокомментировал приглашение в олимпийскую сборную России для участия в Кубке Германии и победу команды в матче со «Спартаком» (3:0).

— Мы сыграли правильно, по заданию. Третья игра на выезде, сил уже не так много. Выполняли тренерскую установку и добились победы. Вратарь выручал очень хорошо.

— «Сибирь» показывает оборонительный хоккей.

— Мы все играем на результат. Выиграли, значит, все правильно.

— У вас стало больше игрового времени.

— Конечно, я доволен. Всегда нужно играть, прогрессировать, нельзя стоять на месте. А без игры этого не будет. Развиваешься, когда играешь.

— Что скажете о вызове в сборную?

— Это в каком-то плане вызов для меня. Ни разу не был во взрослой сборной. Только положительные эмоции. Посмотрим, что там будет. Пока что ничего не могу сказать, сегодня вот улетаем.

19-летний Овчинников в нынешнем сезоне провел 13 матчей, в которых набрал 3 (1+2) очка.

Кубок Германии пройдет с 11 по 14 ноября.

(Надежда Тонконог)