Дмитрий Воронков будет капитаном сборной на Кубке Карьяла
15:16
Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков будет капитаном сборной России на Кубке Карьяла. Об этом сообщил на пресс-конференции главный тренер команды на предстоящем турнире Олег Браташ.
11-14 ноября в Финляндии пройдет Кубок Карьяла-2021 — первый этап хоккейного Евротура-2021/22.
Евротур — ежегодный хоккейный турнир, который проводится с 1996 года. Соревнование рассматривается в качестве подготовки к ЧМ и Олимпиаде.
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