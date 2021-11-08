Дмитрий Воронков будет капитаном сборной на Кубке Карьяла

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков будет капитаном сборной России на Кубке Карьяла. Об этом сообщил на пресс-конференции главный тренер команды на предстоящем турнире Олег Браташ.

11-14 ноября в Финляндии пройдет Кубок Карьяла-2021 — первый этап хоккейного Евротура-2021/22.

Евротур — ежегодный хоккейный турнир, который проводится с 1996 года. Соревнование рассматривается в качестве подготовки к ЧМ и Олимпиаде.