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Дмитрий Воронков будет капитаном сборной на Кубке Карьяла

15:16
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Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков будет капитаном сборной России на Кубке Карьяла. Об этом сообщил на пресс-конференции главный тренер команды на предстоящем турнире Олег Браташ.

11-14 ноября в Финляндии пройдет Кубок Карьяла-2021 — первый этап хоккейного Евротура-2021/22.

Евротур — ежегодный хоккейный турнир, который проводится с 1996 года. Соревнование рассматривается в качестве подготовки к ЧМ и Олимпиаде.

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Артур Хайруллин все материалы автора
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