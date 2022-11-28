Михаил Анисин расторг контракт с белорусским «Металлургом»

Хоккейный клуб «Металлург» и нападающий Михаил Анисин прекратили сотрудничество по обоюдному соглашению сторон, сообщает сайт клуба.

Контракт с 34-летним форвардом был расторгнут, он покинул расположение команды.

Анисин присоединился к «волкам» в августе и сыграл за «Металлург» 21 матч с учетом Кубка Салея, набрал в них 17 (9+8) очков при показателе полезности «-6» и 14 минутах штрафа.

Форвард покидает команду в ранге ее пятого бомбардира в регулярке экстралиги.