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Сегодня, 21:07

Яромир Ягр сообщил о смерти отца

Иван Шитик
Корреспондент
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Легендарный чешский хоккеист Яромир Ягр в социальных сетях сообщил о смерти своего отца.

Яромир Ягр-старший ушел из жизни в возрасте 82 лет.

«Дети выбирают своих родителей еще до рождения. И это первое решение было лучшим в моей жизни. Спасибо за все, отец», — написал Ягр.

Ягр является владельцем чешского хоккейного клуба «Кладно». В прошедшем сезоне он провел 43 матча в составе своей команды, набрав 19 (8+11) очков. В нынешнем сезоне 50-летний форвард не выходил на лед, хотя находится с командой и помогает тренерскому штабу.

Сейчас Ягр занимает первое второе в истории НХЛ по набранным очкам (1921), четвертое по заброшенным шайбам (766), четвертое по проведенным матчам (1733) и пятое по голевым передачам (1155).

Яромир Ягр
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