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Сегодня, 19:02

Скотт Нидермайер войдет в тренерский штаб сборной Канады на Кубке Шпенглера

Иван Шитик
Корреспондент
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Член «Тройного золотого клуба» Скотт Нидермайер войдет в тренерский штаб сборной Канады на Кубке Шпенглера, сообщает журналист Даррен Дрегер.

Он будет отвечать за работу с защитниками команды.

Команду возглавит бывий главный тренер «Ванкувера» Трэвис Грин. Обязанности генерального менеджера будет исполнять экс-капитан «Аризоны» Шейн Доун.

Кубок Шпенглера в Швейцарии не проводился два последних года из-за коронавируса.

В этом году на турнире запланировано участие таких команд, как сборная Канады, швейцарских «Давоса» и «Амбри-Пиотты», шведского «Эребру», чешской «Спарты» и финского ХИФК.

Скотт Нидермайер
Шейн Доун
Сборная Канады по хоккею
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