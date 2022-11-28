Скотт Нидермайер войдет в тренерский штаб сборной Канады на Кубке Шпенглера

Член «Тройного золотого клуба» Скотт Нидермайер войдет в тренерский штаб сборной Канады на Кубке Шпенглера, сообщает журналист Даррен Дрегер.

Он будет отвечать за работу с защитниками команды.

Команду возглавит бывий главный тренер «Ванкувера» Трэвис Грин. Обязанности генерального менеджера будет исполнять экс-капитан «Аризоны» Шейн Доун.

Кубок Шпенглера в Швейцарии не проводился два последних года из-за коронавируса.

В этом году на турнире запланировано участие таких команд, как сборная Канады, швейцарских «Давоса» и «Амбри-Пиотты», шведского «Эребру», чешской «Спарты» и финского ХИФК.