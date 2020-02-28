Матчи чемпионата Швейцарии пройдут без зрителей

Матчи чемпионата Швейцарии по хоккею, которые должны были состояться 27 и 28 февраля, пройдут без зрителей из-за распространения коронавируса, сообщается на официальном сайте лиги.

Решение о проведении плей-офф, который стартует 7 марта, будет принято на экстренном заседании 2 марта. В мае в Цюрихе пройдет чемпионат мира.

Ранее были отменены все матчи 24-го тура чемпионата Швейцарии по футболу.

В Швейцарии было подтверждено 15 случаев заражения коронавирусом. Все массовые мероприятия в стране запрещены до 15 марта.

?На данный момент общее число заболевших во всем мире составляет 83 тысячи человек. 2 858 человек погибло, 36 436 — выздоровели.