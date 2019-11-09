Кирилл Семенов: «Наши удаления ломают игру, надо их убирать»

Форвард сборной России Кирилл Семенов высказался о победе над Швецией (5:4 Б) в матче 2-го тура Кубка Карьяла.

— Хороший, тяжелый матч, много голов, много моментов, — сказал Семенов. — Нахватали очень много ненужных удалений. Надо было доводить до победы игру еще в третьем периоде. В концовке не выдержали, подвела концентрация. Тренеры нам объяснили, как играть против шведов. У них хорошая, боевая команда. Но мы должны были лучше играть этот матч, быть настойчивее, идти на ворота, меньше удаляться. Удаления ломают игру, надо их убирать. (Алексей Шевченко)

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