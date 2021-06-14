Игорь Захаркин стал тренером-консультантом в немецком клубе
17:37
Бывший тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин стал тренером-консультантом немецкого «Крефельда», сообщает сайт клуба.
За последние пять лет команда ни разу не попадала в плей-офф, а в минувшем году столкнулась с серьезными финансовыми проблемами из-за пандемии коронавируса.
За «Крефельд» играют пятеро россиян: вратарь Сергей Белов, защитник Даниил Валитов, нападающие Никита Шацкий, Иван Петраков и Артем Тянулин.
Захаркин также тренировал сборную Польши, в качестве ассистента он работал в СКА и сборной России.
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