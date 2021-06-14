Игорь Захаркин стал тренером-консультантом в немецком клубе

Бывший тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин стал тренером-консультантом немецкого «Крефельда», сообщает сайт клуба.

За последние пять лет команда ни разу не попадала в плей-офф, а в минувшем году столкнулась с серьезными финансовыми проблемами из-за пандемии коронавируса.

За «Крефельд» играют пятеро россиян: вратарь Сергей Белов, защитник Даниил Валитов, нападающие Никита Шацкий, Иван Петраков и Артем Тянулин.

Захаркин также тренировал сборную Польши, в качестве ассистента он работал в СКА и сборной России.