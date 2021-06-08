Алексей Михнов: «Я не против завершить карьеру в Украине»

Экс-нападающий сборной России Алексей Михнов оценил уровень чемпионата Украины по хоккею.

— Вы сейчас играете в Беларуси. Не хотите ли переметнуться в Украину?

— Сложно сказать, жизнь покажет.

— Как вы оцениваете уровень хоккея в Украине?

— Хороший получился сезон. Я смотрел практически все игры плей-офф с участием «Сокола», где играет мой брат Андрей. Меня впечатлил чемпионат и его уровень.

— Если же все-таки вам поступит предложение от украинского клуба, то в какой бы клуб перешли?

— У меня еще на год контракт со жлобинским «Металлургом», а дальше будет видно. Я не против завершить карьеру в Украине. Это моя родина, но получилось так, что я здесь не играл, — цитирует Михнова официальный сайт УХЛ.

В КХЛ форвард выступал за московское «Динамо», магнитогорский «Металлург», «Локомотив», «Сибирь», «Атлант», «Автомобилист», «Югру», «Нефтехимик» и «Северсталь». Всего в лиге он провел 528 матчей, в которых забросил 111 шайб и отдал 128 результативных передач.