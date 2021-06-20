Хоккей
Еврохоккейтур
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Хоккей   //    Европа

Умарк может выкупить свой контракт у «Серветта» и вернуться в Швецию

21:51
Теги:

Нападающий Линус Умарк может выкупить свой контракт у «Серветта», поскольку планирует вернуться в Швецию, сообщает Swiss Hockey News.

34-летний швед уже достиг договоренности с клубом «Лулео», в системе которого выступал с начала карьеры до 2009 года, а также в сезоне-2013/14.

В минувшем сезоне Умарк стал вторым бомбардиром швейцарской лиги, набрав 61 (22+39) очко в 49 матчах. В плей-офф его клуб дошел до финала, в котором уступил «Цугу».

В 2020 году Умарк, отыгравший в Уфе пять сезонов, подписал контракт с «Серветтом» на два года.

Читайте также

Италия повторила собственный рекорд, проведя 30 матчей подряд без поражений
Россия — Дания: прогноз Ольги Смородской на матч Евро-2020
Евро-2020: результаты матчей 20 июня
Страшно непонятная сетка плей-офф чемпионата Европы: как в ней разобраться? Показываем на примерах

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
0
Офсайд