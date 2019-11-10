Игорь Ожиганов: «Главной проблемой была дисциплина»
19:15
Защитник сборной России Игорь Ожиганов объяснил неудачное выступление команды на Кубке «Карьяла». Россия проиграла команде Финляндии (3:4), обыграла шведов (5:4 по буллитам) и уступила чехам (0:3).
— Все чувствовали себя нормально, на нехватку сил грех жаловаться, — цитирует Ожиганова ТАСС. — Главной проблемой была дисциплина, получили много удалений. А так атмосфера была в команде хорошая, но реализация подвела нас. Мы в большинстве не забили, в меньшинстве пропустили — не хватило завершения.
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