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Игорь Ожиганов: «Главной проблемой была дисциплина»

19:15
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Защитник сборной России Игорь Ожиганов объяснил неудачное выступление команды на Кубке «Карьяла». Россия проиграла команде Финляндии (3:4), обыграла шведов (5:4 по буллитам) и уступила чехам (0:3).

— Все чувствовали себя нормально, на нехватку сил грех жаловаться, — цитирует Ожиганова ТАСС. — Главной проблемой была дисциплина, получили много удалений. А так атмосфера была в команде хорошая, но реализация подвела нас. Мы в большинстве не забили, в меньшинстве пропустили — не хватило завершения.

Сборная России по хоккею: результаты, состав, новости и материалы

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7098132

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