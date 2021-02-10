Евротур, Шведские игры: расписание матчей, игры сборной России и где смотреть трансляции
17:00
Этап Евротура по хоккею — Шведские игры — пройдут с 11 по 14 февраля.
Сборная России в первом матче турнира сыграет с Финляндией, а в выходные встретится со Швецией и Чехией.
Руководить национальной командой на февральском турнире будет главный тренер молодежной сборной Игорь Ларионов. В состав вошло много молодых игроков — это продолжение эксперимента с выступлением хоккеистов молодежки на «Кубке Карьяла» в ноябре 2020 года.
Трансляции всех матчей сборной России на Шведских игр в прямом эфире можно смотреть на телеканале «Mатч TB». Также игры показывает сайт ФХР.
Хоккей. Евротур. Шведские игры 2021. Расписание матчей и трансляции игр
(время — московское)
11 февраля, четверг
17.00 Россия — Финляндия
21.00 Чехия — Швеция
13 февраля, суббота
14.00 Финляндия — Чехия
18.00 Швеция — Россия
14 февраля, воскресенье
14.00 Россия — Чехия
18.00 Швеция — Финляндия
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