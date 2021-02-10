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Евротур, Шведские игры: расписание матчей, игры сборной России и где смотреть трансляции

17:00
Сборная России по хоккею в молодежном составе выиграла стартовый этап Евротура-2020/21 в Финляндии. Фото Reuters
Сборная России по хоккею в молодежном составе выиграла стартовый этап Евротура-2020/21 в Финляндии. Фото Reuters
Этап Евротура по хоккею — Шведские игры — пройдут с 11 по 14 февраля.

Сборная России в первом матче турнира сыграет с Финляндией, а в выходные встретится со Швецией и Чехией.

Руководить национальной командой на февральском турнире будет главный тренер молодежной сборной Игорь Ларионов. В состав вошло много молодых игроков — это продолжение эксперимента с выступлением хоккеистов молодежки на «Кубке Карьяла» в ноябре 2020 года.

Трансляции всех матчей сборной России на Шведских игр в прямом эфире можно смотреть на телеканале «Mатч TB». Также игры показывает сайт ФХР.

Хоккей. Евротур. Шведские игры 2021. Расписание матчей и трансляции игр

(время — московское)

11 февраля, четверг

17.00 Россия — Финляндия

21.00 Чехия — Швеция

13 февраля, суббота

14.00 Финляндия — Чехия

18.00 Швеция — Россия

14 февраля, воскресенье

14.00 Россия — Чехия

18.00 Швеция — Финляндия

Европа: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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