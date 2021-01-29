Ларионов вместо Брагина и 17-летний юниор. Разбираем состав сборной на Шведские игры

Молодежь плюс смелые эксперименты — главный рецепт поднятия интереса к Евротуру.

Ларионов и тренеры U-18

Штаб сборной продолжает эксперименты на этапах Евротура. На Кубке «Карьяла» произвела фурор молодежка во главе с Игорем Ларионовым, очаровавшая своей зрелой игрой и российских, и европейских болельщиков. Состав на шведские игры не побьет возрастных рекордов, но на бумаге выглядит многообещающе. Таких ходов и ждешь от руководства сборной — на турнире далеко не первой значимости нужно проверять молодых игроков, созревших для больших дел в КХЛ. Шансов поехать на чемпионат мира у этих парней практически нет, но для прогресса и эмоционального подъема командировка в сборную пойдет на пользу.

Сюрпризы преподнес и тренерский штаб. Как и на Кубке «Карьяла», рулить на лавке будет Игорь Ларионов. Видимо, Валерия Брагина сейчас тревожат только турнирные задачи СКА. Тем более армейцы не обеспечили себе прописку в топ-2 на «Западе», и их положение остается неопределенным. Со стороны это решение ФХР кажется странным. Понимаю, что специфика совмещения в клубе и сборной бросает новые вызовы тренерскому штабу. Но не припомню, чтобы предшественники Брагина жертвовали Евротурами (читай: подготовками к чемпионату мира) ради клубных интересов и отдавали скипетр с державой коллегам из молодежки. Не полетит в Швецию и остальной тренерский штаб, кроме Рашита Давыдова. Помогать Ларионову будут Владимир Филатов и Альберт Лещев, которые в апреле повезут сборную U-18 на ЮЧМ.

По составу вопросы возникают только по вратарям. С отъездом за океан Ильи Сорокина и Игоря Шестеркина в КХЛ не осталось российских голкиперов, сильно выделяющихся на фоне остальных. Большинство держат средний уровень, но оправданно ли в условиях дефицита кадров полагаться исключительно на проверенных кандидатов из СКА? Шесть предыдущих матчей Евротура поделили Александр Самонов и Ярослав Аскаров. Их штаб сборной и пригласил в Швецию вместе с Даниилом Тарасовым из «Салавата Юлаева».

Бомбардир Жафяров и 17-летний Чибриков

Очень молодо смотрится российская оборона. При этом большинство защитников познали, что такое международный уровень на МЧМ. Мухамадуллин, Чистяков и Кирсанов вовсе недавно вернулись из Эдмонтона — им точно есть что доказывать болельщикам после фиаско с канадцами и финнами. Самыми опытными защитниками станут Сергей Зборовский из «Автомобилиста» и Артем Минулин из «Магнитки», которого вызвали на Кубок Первого канала, но в Москве он так и не сыграл, просидев три матча в запасе.

В Швеции мы наконец увидим Дамира Жафярова из «Торпедо» — одно из главных открытий нынешнего сезона, которого «прокатили» мимо домашнего этапа. По словам Брагина, для нападающего не нашлось места в том составе, и на его позицию выбрали другого игрока. Сейчас же, когда костяк сборной прилично омолодился, Жафяров получит то, к чему привык в «Торпедо»: место в топ-6, большинство, доверие и много игрового времени. Аналогично и с его партнером Иваном Чеховичем.

Заслужил приглашение в сборную и Владимир Бутузов — лучший бомбардир и снайпер «Амура». Говорят, перед дедлайном к нападающему проявляли интерес топ-клубы. Так что Евротур может стать отличным трамплином, чтобы повысить свои котировки перед межсезоньем. Контракт у Бутузова с хабаровчанами истекает 30 апреля — уверен, спрос на габаритного форварда точно будет.

Приятно видеть в составе молодых игроков с перспективой на ближайшие крупные турниры. Коваленко, Каюмов, Кравцов, Галимов — все они достойно смотрятся в КХЛ, и будет интересно оценить их на международном уровне. Ровно как и недавних выходцев из молодежной сборной. Захар Бардаков, вернувшись из Эдмонтона, прописался в основе «Витязя», а его игровое время увеличилось почти вдвое. Приглашение Подколзина и Грошева могу объяснить клубными интересами. Нападающим важна практика перед плей-офф, но общей картины в сборной они точно не испортят.

Сильно удивился, увидев в составе Никиту Чибрикова, которому 16 февраля только исполнится 18 лет. Нападающий уже сверкнул в КХЛ, когда основа СКА ушла на карантин из-за злосчастного вируса. Чибриков отличился в четвертом матче, а спустя некоторое время отправился в командировку в «СКА-Неву» получать опыт с мужиками в Высшей лиге. Но, думаю, для него поездка в Швецию станет скорее ознакомительной. К тому же этот форвард станет лидером сборной на предстоящем МЧМ и дополнительная практика ему явно не помешает.

Синергия опыта и молодости на февральском этапе Евротура выглядит очень перспективно. Не обошлось без сомнительных кандидатов, но большая часть игроков вызваны абсолютно заслуженно. Чтобы привлечь внимание к теряющему популярность турниру, нужны смелые шаги. Почему бы этому созыву сборной во главе с Ларионовым не повторить феерию Кубка «Карьяла»? Речь даже не о результате, а о содержании игры. Мотивации у Жафярова, Зборовского, Чеховича и Каюмова куда больше, чем у заслуженных сборников, которых просматривали на Кубке Первого канала.