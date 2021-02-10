Сборная России провела тренировку в Мальме
Во вторник, 10 февраля сборная России прибыла в шведский город Мальме, где состоится третий этап Евротура — Шведские хоккейные игры. После сдачи тестов на коронавирус и до получения результатов (все отрицательные) команда находилась в номерах отеля, сообщает сайт ФХР.
В 16 часов по местному времени сборная вышла на тренировку и работала в следующих сочетаниях:
Вратари: Самонов, Тарасов, Аскаров.
Белые: Алексеев — Минулин, Чехович — Хуснутдинов — Жафяров.
Синие: Пыленков — Зборовский, Бутузов — Красковский — Коваленко.
Красные: Кирсанов — Журавлев, Кравцов — Соркин — Шмелев.
Зеленые: Мисюль — Чистяков, Грошев — Бардаков — Подколзин.
Черные: Ибрагимов — Мухамадуллин, Моисеев — Рубцов — Чибриков.
Первый матч на турнире национальная сборная России проведет против команды Финляндии. Начало — в 17.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю