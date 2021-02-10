Сборная России провела тренировку в Мальме

Во вторник, 10 февраля сборная России прибыла в шведский город Мальме, где состоится третий этап Евротура — Шведские хоккейные игры. После сдачи тестов на коронавирус и до получения результатов (все отрицательные) команда находилась в номерах отеля, сообщает сайт ФХР.

В 16 часов по местному времени сборная вышла на тренировку и работала в следующих сочетаниях:

Вратари: Самонов, Тарасов, Аскаров.

Белые: Алексеев — Минулин, Чехович — Хуснутдинов — Жафяров.

Синие: Пыленков — Зборовский, Бутузов — Красковский — Коваленко.

Красные: Кирсанов — Журавлев, Кравцов — Соркин — Шмелев.

Зеленые: Мисюль — Чистяков, Грошев — Бардаков — Подколзин.

Черные: Ибрагимов — Мухамадуллин, Моисеев — Рубцов — Чибриков.

Первый матч на турнире национальная сборная России проведет против команды Финляндии. Начало — в 17.00 по московскому времени.