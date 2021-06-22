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36-летний Хиетанен продолжит карьеру в Швейцарии

19:57
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Защитник Юусо Хиетанен продолжит карьеру в чемпионате Швейцарии. 36-летний финский игрок подписал контракт с «Амбри-Пиоттой», сообщает сайт клуба.

Хиетанен играл в КХЛ с 2011 года. Он выступал за «Торпедо» и московское «Динамо». Всего в лиге Хиетанен провел 612 матчей и набрал 283 (88+195) очка.

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