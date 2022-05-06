Главный тренер сборной России Сергей Зубов прокомментировал победу над сборной Белоруссией (3:0) на товарищеском турнире в Санкт-Петербурге.

— Мы просили ребят зацепиться за третий период предыдущей игры. У нас не было много времени на отдых. В какой-то степени нам удалось навязать сопернику борьбу, скорость, агрессию. Сделали задел в первом периоде. Стоит отменить команду Белоруссии, которая совершенно по-другому играла в третьем периоде. Из-за удаления мы сами усложнили себе жизнь. Обсудим это с ребятами. Дисциплина могла подвести нас сегодня.

— Показалось, что в третьем периоде команда словно искала возможности проверить себя в меньшинстве. Так ли это?

— Поверьте, мы не искали сегодня возможность отрабатывать меньшинство. Так сложилась игра. Молодцы, что выстояли. Было пару штанг, и наш вратарь сыграл бесподобно.

— Что нового вы узнали о команде за три матча с Белоруссией?

— Мы знали сильные стороны наших нападающих, особенно первых двух звеньев. Лично для меня открытие — тройка из «Салавата Юлаева». У них сложилась химия по ходу сезона и плей-офф. У соперника прекрасная система, они играют агрессивно. Да, где-то не хватает мастерства, но по трем играм белорусы показали себя рабочей командой, которая играет в современный хоккей.