Главный тренер сборной Белоруссии Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение от сборной России (0:3) на товарищеском турнире в Санкт-Петербурге.

— Мы плохо начали матч. Возможно, отнеслись слишком уважительно к сопернику. У нас не получалось прерывать их атаки. Сегодня сборная России показала, что класс, помноженный на рабочую этику, определяет многое. Сказал ребятам после матча, что без работы победы не достичь, даже несмотря на мастерство.

— Вас порадовало, что в третьем периоде команда не остановилась и стала создавать моменты?

— Да. Мы перешли на игру в меньшее количество звеньев. Оставили тех ребят, у которых шла игра. Они смогли изменить ход матча. У нас появились моменты. Вот этот настрой и дух борьбы до конца хочется взять в следующие игры.