Сборная России победила Белоруссию на турнире в Санкт-Петербурге

Сборная России обыграла команду Белоруссии на международном турнире в Санкт-Петербурге. Игра завершилась со счетом 3:0.

В составе победителей отличились Марат Хайруллин, Марат Хуснутдинов и Алексей Пустозеров.

Это вторая победа сборной России на турнире. Ранее команда победила молодежную сборную со счетом 4:2. Таким образом, российские хоккеисты вышли в финал.

7 мая пройдет игра между молодежной командой России и сборной Белоруссии. Победитель этого матча выйдет в финал, который состоится 8 мая.

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Россия — Белоруссия — 3:0 (3:0, 0:0, 0:0)

Голы: Хайруллин — 4 (Сафонов, Тертышный), 3:19 — 1:0. Хуснутдинов — 2 (Морозов, Чибриков), 7:59 — 2:0. Пустозеров — 1 (Алалыкин, Морозов), 10:40 — 3:0.

Вратари: Николаев — Колосов.

Броски: 30 (14+8+8) — 35 (8+13+14).

6 мая. Санкт-Петербург. СК Юбилейный.