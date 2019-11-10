Известный российский тренер Герман Титов прокомментировал выступление сборной России на Кубке «Карьяла», отметив, что многим игрокам не хватило опыта выступления на международной арене. Судейство в матче с чехами он назвал отвратительным.

— Еще до турнира, когда стал известен состав, в котором наша сборная будет выступать на турнире в Финляндии, было ясно, что рассчитывать на победу будет крайне сложно, — сказал Титов. — очень много игроков были вызваны в национальную команду впервые. Проиграли крепким сборным Финляндии и Чехии. Но относительно игры с чехами могу сказать, что, на мой взгляд, судейские ошибки полностью повлияли на исход встречи. Где-то не удалили соперника, где-то, наоборот, удалил нашего игрока за то, что вообще не похоже было на фол, а вторую шайбу я вообще не понял каким образом арбитры засчитали. По такой вязкой игре отыграть два гола практически невозможно. Было скопление игроков на пятачке и шайба полностью пропала из поля зрения арбитров. Однако, потом кто-то из них увидел, что она пересекла линию ворот. Обидно, что проиграли, но в то же время на фоне сильных противников тренерскому штабу удалось посмотреть многих перспективных ребят. Опыт дело наживное, уверен, что большинство приглашенных ребят мы еще увидим в национальной команде на следующих турнирах.