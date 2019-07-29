Гашек не против баллотироваться в президенты Чехии

Олимпийский чемпион 1998 года Доминик Гашек заявил, что вполне может баллотироваться в президенты Чехии.

- Я могу себе это представить, почему бы и нет? - цитирует Гашека Idnes. - Я люблю заниматься ответственными делами. И я не сомневаюсь, что должность президента очень ответственна. Он должен обладать рядом качеств, так что все возможно.

Пока у меня есть работа, которую я действительно люблю, и хочу отдаваться ей в полной мере. Но что будет через два, через три года? Вот тогда я и решу.

Следующие выборы президента Чехии пройдут в 2023 году.