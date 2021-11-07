Фетисов рассказал о проведении хоккейных матчей в рамках проекта ООН

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что хоккейные матчи в рамках проекта ООН способствуют улучшению экологической ситуации на планете.

Товарищеский матч в рамках проекта ООН «Последняя игра» прошел в воскресенье в британском Глазго. Фетисов сыграл за команду «красных», которая обыграла «синих» со счетом 11:8.

«Этот проект продолжается, мы уже в 14-й стране играем и впервые игра совпала с климатическим саммитом. Философия игры простая — мы приглашаем всех, кто любит хоккей, особенно в странах, где он не является основным видом спорта. Приходят энтузиасты, сегодня много девчонок было на игре и представителей международных экономических организаций», — сказал Фетисов.

«Мы хотим использовать хоккейную дипломатию, чтобы сообщить людям на Земле, насколько хрупок мир в плане экологии, климата и природы и что нужно объединять усилия. Потом участники матча рассказывают о том, что произошло в их жизни за последние 6-10 лет в плане изменения климата. Это очень наглядная картинка — говорят не политики и не ученые, а простые молодые люди, которые озабочены проблемами экологии. Мы отсняли много проблемных моментов, и в той же Шотландии люди обращают внимание на то, как изменился климат там за последнее время», — добавил он.