В составе сборной России на Кубок Карьяла произошли шесть замен
14:11
В составе сборной России на Кубок Карьяла произошли шесть замен, сообщает официальный Twitter Федерации хоккея России.
Вместо Тимура Билялова, Кирилла Кирсанова, Данила Башкирова, Ильи Сафонова, Ивана Дидковского и Павла Тютнева в национальную команду вызваны Дмитрий Шугаев, Даниил Вовченко (оба — «Северсталь»), Александр Елесин («Локомотив»), Иван Чехович, («Торпедо»), Виталий Абрамов («Трактор), а также Иван Зинченко («Витязь»).
Кубок Карьяла стартует 11 ноября игрой между сборными России и Финляндии.
Дополнительная информация:
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю