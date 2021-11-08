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В составе сборной России на Кубок Карьяла произошли шесть замен

14:11
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В составе сборной России на Кубок Карьяла произошли шесть замен, сообщает официальный Twitter Федерации хоккея России.

Вместо Тимура Билялова, Кирилла Кирсанова, Данила Башкирова, Ильи Сафонова, Ивана Дидковского и Павла Тютнева в национальную команду вызваны Дмитрий Шугаев, Даниил Вовченко (оба — «Северсталь»), Александр Елесин («Локомотив»), Иван Чехович, («Торпедо»), Виталий Абрамов («Трактор), а также Иван Зинченко («Витязь»).

Кубок Карьяла стартует 11 ноября игрой между сборными России и Финляндии.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/russiahockey/status/1457660919543107584

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