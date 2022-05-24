Экс-нападающий «Авангарда» Цегларик подписал контракт со швейцарским «Цугом»

Бывший нападающий «Авангарда» Петер Цегларик продолжит карьеру в клубе «Цуг». Он подписал контракт с командой из Швейцарии на два года, сообщает сайт клуба.

В прошедшем сезоне форвард провел 39 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 25 (14+11) очков при показателе полезности «+6». В плей-офф Кубка Гагарина Цегларик провел 13 встреч, отдав 12 голевых передач при общей полезности «+6».

Также нападающий участвовал в Олимпийских игра-2022 в составе сборной Словакии, проведя семь матчей и набрав 4 (2+2) очка, тем самым он помог команде завоевать бронзовые медали.

«Цуг» стал победителем прошедшего сезона лиги Швейцарии, в финальной серии обыграв «Цюрих» (4-3).