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Сегодня, 15:57

«Я думал, это конец». Ягр признал вину в ДТП с трамваем

Яромир Ягр попал в ДТП в Праге
Иван Шитик
Корреспондент
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Знаменитый чешский хоккеист Яромир Ягр попал в аварию в Праге — его автомобиль столкнулся с трамваем. Никто не получил серьезных травм.

«Это моя вина. Я пытался развернуться, проверил встречное направление и повернул, но из-за большого количества машин я не заметил трамвай. Я увидел его уже в полуметре от себя в последнюю минуту.

Я думал, это конец. Я всегда верил, что высшая сила держит надо мной свою руку, и сегодня я снова в этом убедился», — написал чех в социальных сетях.

Ягр получил первую помощь на месте, но от госпитализации отказался. Также утверждается, что тест Ягра на алкоголь дал отрицательный результат.

Яромир Ягр
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