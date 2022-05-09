Вячеслав Быков оценил решение о переносе российских этапов Евротура в Швейцарию

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил решение о переносе российских этапов Евротура в Швейцарию.

— О справедливости здесь и речи не идет. Всем видно, что политика не просто вмешивается, а грязными руками залезла в спорт и другие отрасли жизни, культуры и экономики. Никаких сюрпризов для меня нет. Если они решили отменить наш этап, то нужно было найти, кто его примет. Вот, нашли, — сказал Быков «Спорт День За Днем».

— Что бы вы предложили российскому хоккею в качестве альтернативы?

— Ситуация непростая. Нам все равно нужны матчи с иностранными командами, чтобы у ребят была возможность проверить себя на международной арене, а специалисты увидели бы новые тенденции, над чем стоит поработать. Международные встречи дают пользу.

Теперь нужно Федерации хоккея засучить рукава, начать работать и искать достойных спарринг-соперников, с которыми можно было бы соревноваться.