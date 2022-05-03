Двукратный обладатель Кубка Гагарина Дальбек продолжит карьеру в «Давосе»

Как сообщал «СЭ», защитник Клас Дальбек продолжит карьеру в «Давосе». Он заключил контракт на два года, сообщает сайт клуба из Швейцарии.

30-летний Дальбек с 2018 года он выступал за московский ЦСКА. В составе московского клуба он дважды стал обладателем Кубка Гагарина (2019, 2022).

В прошедшем сезоне шведский хоккеист провел 38 матчей за армейцев в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 5 (3+2) очков. В плей-офф — 22 игры и 5 (1+4) очков.

Он также имеет опыт выступления в НХЛ, где играл за «Каролину», «Аризону» и «Чикаго».