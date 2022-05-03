Захаркин хочет продолжить работу в чемпионате Германии

Бывший тренер сборной России Игорь Захаркин заявил, что планирует остаться в немецком клубе «Крефельд». Он возглавил клуб по ходу нынешнего сезона.

«Я думаю, что просто обязан остаться в этой команде, помочь клубу провести работу по развитию — это то, для чего меня в принципе и приглашали. Стать хорошей базовой командой в немецкой лиге. И на этой основе мечтать о лидерстве, об игре в финалах, о чемпионстве», — сказал Захаркин «Чемпионату».

Напомним, «Крефельд» по итогам сезона впервые за 31 год вылетел во второй немецкий дивизион.

Захаркин, работая в тандеме с Вячеславом Быковым, дважды становился обладателем Кубка Гагарина — с «Салаватом Юлаевым» и со СКА. Также специалист тренировал сборную России и возглавлял команду Польши.