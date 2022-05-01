Защитник ЦСКА Дальбек может перейти в «Давос»

Как стало известно «СЭ», шведский защитник ЦСКА Клас Дальбек может перейти в «Давос». Отметим, что сейчас у игрока действует контракт до конца сезона-2022/23.

В текущем сезоне 30-летний шведский хоккеист провел 38 матчей за армейцев в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 5 (3+2) очков. В плей-офф — 22 игры и 5 (1+4) очков.

Дальбек выступает за ЦСКА с мая 2018 года. Ранее он играл за «Каролину», «Аризону», «Чикаго» и другие клубы.