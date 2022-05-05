Швейцария обыграла Финляндию в первом матче шведского этапа Евротура

Сборная Швейцарии обыграла Финляндию в первом матче шведского этапа Евротура — 3:2.

В составе швейцарцев дублем отличился Дамьен Риат, еще одна шайба на счету Кристофа Берчи. У финнов забросили Харри Песонен и Теему Хартикайнен.

Швейцария с 3 очками возглавляет турнирную таблицу «Шведских игр». Сегодня, 5 мая состоится еще один матч турнира, в котором сыграют Чехия и Швеция.

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Шведские игры

Финляндия — Швейцария — 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)

Голы: Риат — 1 (Мотте, Я. Мозер), 27:21 — 0:1. Риат — 2 (бол., Тюркауф, Я. Мозер), 39:10 — 0:2. Песонен — 3 (Хартикайнен, Каски), 40:52 — 1:2. Берчи — 1 (Амбюль, Шервей), 44:17 — 1:3. Хартикайнен — 2 (Маннинен, Песонен), 49:01 — 2:3.

Вратари: Олкинуора — Эшлиманн.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 16 (6+1+9) — 31 (10+14+7).

Судьи: Ержабек, Шиндел.

5 мая. Тампере. Tampere Deck Arena.