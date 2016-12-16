"Давай поженимся" смотрят намного лучше, чем хоккей

Сегодня Первый канал отменил трансляцию хоккейного матча Россия - Чехия, который пройдет в рамках Кубка Первого канала. Руководство телеканала приняло решение показать вечером в пятницу программы "Поле чудес" и "Давай поженимся". Связана эта замена с невысокими рейтингами первой вчерашней встречи Россия – Швеция: доля (процент телевизоров, настроенных на канал, по отношению к общему количеству включенных телеприемников) трансляции составила всего 6,3% (данные TNS. – Прим. "СЭ").
Для сравнения – матч 2015 года Кубка Первого канала против Швеции, который также состоялся вечером в четверг, показал долю в 9,2%. А вот заменившие хоккей "Поле чудес" и "Давай поженимся" на прошлой неделе имели более высокие результаты – 14,5% и 14,0%. (Алексей МОРОЗ)
Первый канал не покажет сборную России по хоккею. Почему? //
Трансляция матча Россия – Чехия
Стасон 77
Ну вот и все ясно! Зачем самих себя мучить, товарищи с 1 канала. Цифры рейтинга четко показывают, что спортивные трансляции вам не нужны. У вас же есть 5 минутный обзор "спортивных новостей" за день от Короля приколов Ледогостера. Вам и хватит.
22:08 16 декабря
aleshon
Давайте переиминуем Кубок Первого канала в кубок Матч-ТВ по хоккею. А первому каналу лучше вообще не показывать спорт, они спорт показывают не профессионально, первый канал никогда не показал спорт профессионально и качество репортажей никакое. Матч-ТВ делает в 100 раз лучше.
19:49 16 декабря
Parasenok
Гос.Думе пора ставить вопрос об отмене СПОРТА на 1 канале. Пусть наслаждаются Якубовичами, Гузеевой, Малаховым. 1 канал - для маразматиков и старых дев !)
18:26 16 декабря
Niсk
а теперь по поводу команды: Дацюк, Ковальчук и Плотников свое в сборной уже отыграли, СКА их уровень.
17:56 16 декабря
Niсk
Только рад ориентации первого канала не на спорт, смотреть спорт по 1-му каналу не возможно. Достали. Необходимо ликвидировать спортивную редакцию 1-го канала.
17:51 16 декабря
GalacticBoy
механик39 В состав сборной России по хоккею ,в первую тройку нужно поставить Ларису Гузееву .С ее безсмертной ведущей Розой Сабитовой. 17:07
17:30 16 декабря
совва
жэ Спорт на 1-ом с их "домашними" комментаторами может служить как ни парадоксально, одновременно снотворным и рвотным. лично я вчера перестал смотреть матч в середине первого периода. Поберег себя 16:54 ________________ увы, но дело не в комментаторах, вернее не только в них))
17:22 16 декабря
shpasic
так дали бы Якубовичу один период комментировать, а Гузеевой - другой. а третий пусть уж какой-нибудь Киселёв.
17:22 16 декабря
механик39
В состав сборной России по хоккею ,в первую тройку нужно поставить Ларису Гузееву .
17:07 16 декабря
жэ
Спорт на 1-ом с их "домашними" комментаторами может служить как ни парадоксально, одновременно снотворным и рвотным. лично я вчера перестал смотреть матч в середине первого периода. Поберег себя
16:54 16 декабря
lokofanat
Лучше бы они Гусева отменили. А вообще хороший повод отобрать у канала права на показ спортивных событий лет на 5, раз уж у него такая аудитория.
16:52 16 декабря