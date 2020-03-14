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Чемпионат Казахстана будет приостановлен на неопределенное время

12:41
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Казахстанская федерация хоккея объявила о введении ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает официальный сайт организации.

В целях обеспечения безопасности КФХ настоятельно рекомендует приостановить любые тренировочные и игровые процессы во всех субъектах по хоккею на территории Республики Казахстан. Данная рекомендация вводится с 14 марта 2020 года, предварительно на период весенних каникул общеобразовательных школ, до 5 апреля включительно.

Тем не менее, сегодняшние матчи плей-офф чемпионата Казахстана будут проведены, но без зрителей. С 15 марта игры приостанавливаются на неопределенный срок.

Список соревнований, на которые повлиял коронавирус, можно изучить в материале «СЭ»

Дополнительная информация:

https://icehockey.kz/news/hokkej/2605-reshenie-kfh-po-matcham-plej-off-i-dyussh.html

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